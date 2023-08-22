Названы российские мегаполисы с самым дешевым жильем

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самые низкие цены на новостройки зафиксированы в Челябинске (84,5 тысячи рублей), Волгограде (88 тысяч рублей), Самаре (96 тысяч рублей) и Воронеже (97,1 тысячи рублей), сообщают аналитики сервиса "Домклик", проанализировав данные ипотечных сделок с 1 по 20 августа.

Самая высокая стоимость 1 квадратного метра жилья на первичном рынке городов-миллионников в августе 2023 года зафиксирована в Москве – 275,5 тысячи рублей, следом идут Санкт-Петербург (194,2 тысячи рублей за квадратный метр) и Казань (172,6 тысячи рублей).

Инфографика: "Домклик"

Самая низкая стоимость на вторичном рынке жилья, по данным сервиса "Домклик", зафиксирована в Челябинске (75,2 тысячи рублей за метр), Волгограде (78,7 тысячи рублей), Воронеже (85 тысяч рублей), Омске (85,9 тысячи рублей) и Перми (92,1 тысячи рублей). Лидерам по стоимости жилья на вторичном рынке также названы Москва (259,3 тысячи рублей за метр), Санкт-Петербург (170,1 тысячи рублей) и Казань (132,7 тысячи рублей).

Инфографика: "Домклик"

Ранее сообщалось, что в России выросли скидки на покупку квартиры с начала 2023 года. Аналитики выяснили, что среднее по стране значение скидки в июле составило 1,3%, вернувшись на уровень конца 2022 года, тогда как в начале 2023 года скидка не превышала 1%.

Эксперты предполагают, что на рост скидки повлиял спрос на первичный рынок, где в июле доля выросла на 4 процентных пункта – до 27%.