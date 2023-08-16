В России выросли скидки на квартиры с начала 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России выросли скидки на покупку квартиры с начала 2023 года, заявили аналитики сервиса "Домклик", проанализировав средний размер скидки, которую получал покупатель в июле при оформлении сделки на вторичном рынке.

Величина скидки рассчитывалась для каждого региона исходя из всех проданных квартир.

"Величина торга (скидка) – это разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и последней его стоимостью в объявлении на сервисе "Домклик". Более высокое значение параметра показывает, что продавцы в данном регионе более склонны идти на уступки, в результате чего выгода покупателя растет", – говорится в сообщении.

Аналитики выяснили, что среднее по стране значение скидки в июле составило 1,3%, вернувшись на уровень конца 2022 года, тогда как в начале 2023 года скидка не превышала 1%. Эксперты предполагают, что на рост скидки повлиял спрос на первичный рынок, где в июле доля выросла на 4 процентных пункта – до 27%.

Наибольшие скидки в июле 2023 года предлагались в Краснодарском крае (2,3%), Тюменской области (2,2%) и Республике Башкортостан (1,9%). Наименьший дисконт зафиксировали в Нижегородской области (0,1%), Пермском крае (0,1%), Московской (0,5%) и Челябинской (0,6%) областях.

Инфографика: "Домклик"

В большинстве регионов с городами-миллионниками в составе размер скидки остался на прежнем уровне (изменение в пределах 0,2%). Схожая динамика сохраняется и в поведении продавцов в наиболее активных регионах – Москве, Московской области, Краснодарском и Красноярском крае, заключили аналитики сервиса "Домклик".

Ранее сообщалось, что Росреестр в июле выявил максимальный с начала года объем ипотечных сделок в Москве. Показатель превышает июньский на 1,4%. Москва остается на первой позиции среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в прошлом месяце составил 29,8 миллиарда рублей – это 18,9% от общероссийского объема льготной ипотеки.