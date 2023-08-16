Росреестр в июле выявил максимальный с начала года объем ипотечных сделок в Москве

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Управлением Росреестра по Москве в июле выявило 13 309 договоров ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости города. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, такой результат стал максимальным с начала года. Показатель превышает июньский на 1,4%. Ефимов уточнил, что Москва остается на первой позиции среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в прошлом месяце составил 29,8 миллиарда рублей – это 18,9% от общероссийского объема льготной ипотеки. В общей сложности в Москве с начала программы было выдано кредитов на 940 миллиардов рублей, заявил вице-мэр.

Ефимов добавил, что в сравнении с результатами за июль 2022 года (8 083) количество регистраций ипотечных договоров при покупке жилой недвижимости выросло на 64,7%. При этом к аналогичному периоду 2021-го (11 859) рост составил 12,2%.

Глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в свою очередь, отметил, что за семь месяцев было выявлено рекордное количество ипотечных сделок при покупке квартир в строящихся домах и на вторичном рынке – более 78 тысяч.

"Это почти на треть превышает аналогичный результат прошлого года (60 329) и на 8,5% больше января – июля 2021 года (71 930). При этом доля оформленных онлайн ипотек – более 67%, что подтверждает эффективность электронных сервисов Росреестра не только в работе с физическими лицами, но и с банками, и с застройщиками", – поделился он.

Ранее Владимир Путин заявил, что около 400 тысяч семей в РФ улучшили жилищные условия с помощью льготной ипотеки. По словам президента, всего было возведено 24 миллиона "квадратов" жилья.

В Минстрое РФ заявили, что новых мер поддержки для ипотеки не планируется