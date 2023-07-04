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В России спрос на танцевальные студии вырос на 31%
Фото: 123RF/jackf
Жители России с марта по май на 31% чаще искали студии обучения танцам в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом Москве 24 рассказали в геосервисе "2ГИС".
"Среди городов-миллионников наибольший прирост интереса к обучению танцам отмечен в Новосибирске (на 33%), Красноярске (на 32%) и Самаре (на 32%). В Москве поиск подобных организаций на карте вырос на 16%, в Санкт-Петербурге – на 19%", – отметили в компании.
Общее количество студий в крупных городах с июня 2022 года за 12 месяцев увеличилось на 9%. Среди лидеров по этому показателю – Краснодар, Красноярск, Казань, Москва и Нижний Новгород. В целом в миллионниках в настоящий момент работают свыше 8 000 студий, уточнили в компании.
По данным сервиса, в центральной части столицы спрос выше, здесь также сосредоточено большинство студий. "Ближе к ТТК спрос остается относительно высоким, но количество компаний заметно меньше", – говорится в исследовании.
Ранее сообщалось, что на протяжении всех трех летних месяцев в московских парках будут проходить групповые занятия по различным танцевальным направлениям. Чтобы попасть на мероприятия, в большинстве случаев предварительная регистрация не нужна. Принять участие в программах смогут желающие всех возрастов и уровней подготовки.
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