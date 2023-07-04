В России спрос на танцевальные студии вырос на 31%

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Жители России с марта по май на 31% чаще искали студии обучения танцам в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом Москве 24 рассказали в геосервисе "2ГИС".

"Среди городов-миллионников наибольший прирост интереса к обучению танцам отмечен в Новосибирске (на 33%), Красноярске (на 32%) и Самаре (на 32%). В Москве поиск подобных организаций на карте вырос на 16%, в Санкт-Петербурге – на 19%", – отметили в компании.

Общее количество студий в крупных городах с июня 2022 года за 12 месяцев увеличилось на 9%. Среди лидеров по этому показателю – Краснодар, Красноярск, Казань, Москва и Нижний Новгород. В целом в миллионниках в настоящий момент работают свыше 8 000 студий, уточнили в компании.





из исследования геосервиса "2ГИС" В Москве чаще всего ищут студии обучения танцам в районе Тверского бульвара, рядом со станциями метро "Пушкинская" и "Чеховская", в районе Белорусского вокзала, в районе Замоскворечья, рядом со станциями метро "Полянка" и "Третьяковская", а также в районе Курского вокзала.

По данным сервиса, в центральной части столицы спрос выше, здесь также сосредоточено большинство студий. "Ближе к ТТК спрос остается относительно высоким, но количество компаний заметно меньше", – говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что на протяжении всех трех летних месяцев в московских парках будут проходить групповые занятия по различным танцевальным направлениям. Чтобы попасть на мероприятия, в большинстве случаев предварительная регистрация не нужна. Принять участие в программах смогут желающие всех возрастов и уровней подготовки.

