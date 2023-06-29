Москвичей пригласили на литературно-экологический фестиваль "Летние дни"

Фото: сад имени Баумана

Литературно-экологический фестиваль музея Константина Паустовского "Летние дни" состоится 1 и 2 июля в саду имени Баумана, мероприятие было организовано в честь творчества писателя. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

По ее словам, фестиваль состоится в городе уже в шестой раз.

"В этом году для горожан и туристов подготовили больше 30 познавательных и творческих программ. Это выставки, мастер-классы по флористике и лекции", – поделилась Сергунина.

Гости мероприятия смогут посетить несколько тематических пространств. Так, в зоне "Библиотека под деревом" посетителям покажут книжные новинки отечественных и зарубежных писателей. В Овальной беседке для юных гостей организуют мастер-класс, во время которого дети смогут создать экокомпозиции и узнать, почему важно беречь природу.

Кроме того, ребят пригласили посетить театрализованные занятия. На них зрители увидят спектакль по сказке Константина Паустовского "Теплый хлеб".

Гости всех возрастов также смогут присоединиться к серии мастер-классов. В ходе творческих занятий посетителям предложат создать открытки из сухоцветов или собрать гербарии. В лектории слушателям расскажут о жизни и творчестве Паустовского.

Ранее стало известно, что столичные парки организовали свыше 50 познавательных, спортивных и творческих мероприятий по случаю Дня молодежи. Например, 30 июня в парке "Дубки" с 16:00 до 19:00 на центральной площади состоятся занятия по современным танцам, капоэйре и йоге.