Ремейк Dead Space выйдет в конце 2022 года

Фото: youtube/Dead Space
Ремейк известной игры Dead Space от компании Electronic Arts планируется выпустить к концу 2022 года. Об этом сообщает News.ru.
Известно, что компания намерена оставить оригинальное название игры.
При этом официального подтверждения выхода игры на сегодняшний день нет, из-за чего сроки могут быть сдвинуты.
В EA от комментариев насчет даты выхода игры отказались, однако отметили, что рады реакции фанатов. Также там добавили, что до конца текущего года предоставят новые детали ремейка, включая трейлер.
Ранее американская компания-разработчик Blizzard анонсировала выход ремейка культовой ролевой игры Diablo II с современной графикой. В частности, исходные двухмерные изображения были преобразованы в 3D-графику. Отмечается, что при желании геймеры смогут переключать графику прямо в игре.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: