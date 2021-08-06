Ремейк Dead Space выйдет в конце 2022 года

Фото: youtube/Dead Space

Ремейк известной игры Dead Space от компании Electronic Arts планируется выпустить к концу 2022 года. Об этом сообщает News.ru.

Известно, что компания намерена оставить оригинальное название игры.

При этом официального подтверждения выхода игры на сегодняшний день нет, из-за чего сроки могут быть сдвинуты.

В EA от комментариев насчет даты выхода игры отказались, однако отметили, что рады реакции фанатов. Также там добавили, что до конца текущего года предоставят новые детали ремейка, включая трейлер.

Ранее американская компания-разработчик Blizzard анонсировала выход ремейка культовой ролевой игры Diablo II с современной графикой. В частности, исходные двухмерные изображения были преобразованы в 3D-графику. Отмечается, что при желании геймеры смогут переключать графику прямо в игре.