В Китае студент 16 лет скрывался от родителей из-за увлечения видеоиграми

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В Китае 39-летний мужчина признался, что 16 лет скрывался от родителей после отчисления из колледжа, поскольку боялся их реакции. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

С 2005 года мужчина по фамилии Ван считался пропавшим без вести, однако в середине ноября 2021 года он решился на встречу с семьей. При встрече с матерью, которая безуспешно искала его все эти годы, китаец расплакался и на коленях стал просить прощения.

Мужчина признался, что скрываться от родных его заставило чувство стыда, поскольку проблемы с учебой, которые привели к отчислению из колледжа, были вызваны его чрезмерным увлечением видеоиграми. Усугубляло чувство вины и то, что он не смог оправдать надежд родителей, поскольку в школе он был прилежным учеником.

На протяжении 16 лет Ван зарабатывал, выполняя различную мелкую работу без официального оформления, чтобы семья не смогла его вычислить. Однако в один момент мужчине понадобилось обновить документы, в ходе оформления которых выяснилось, что он находится в розыске.

Мать Вана заявила, что ни в чем не винит сына и не держит на него зла. Женщина счастлива, что он оказался целым и невредимым.

Ранее ученые установили, что видеоигры в период пандемии способны выполнять терапевтическую функцию, удовлетворяя нереализованные психологические потребности человека и помогая ему справиться с накопившимся стрессом.

Статистика показывает, что за время пандемии миллионы людей обратились к такому досугу.