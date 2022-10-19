Анонсирована игра The Sims 5

Фото: ea.com

Американская корпорация EA анонсировала выход пятой части игры The Sims, сообщает издание The Verge.

Компания дала ей кодовое название Project Rene и объявила о начале разработки. В EA отметили, что будущий симулятор жизни пока сложно назвать The Sims 5, поскольку проект находится на ранней стадии. Разработчики из студии Maxis описали игру как "творческая платформа".

Они обещают, что геймеры смогут создавать собственный контент и делиться им с другими игроками. Запланированная The Sims 5 будет доступна на всех популярных платформах, включая мобильные. Кроме того, можно будет играть одновременно на нескольких устройствах.

Сроки ее выхода неизвестны. Производители не исключили, что новая версия игры выйдет через несколько лет.

Игра The Sims 4 стала бесплатной для пользователей с 18 октября. При этом симулятор будет доступен через EA app, Origin, Steam, PlayStation и Xbox. Вместе с тем дополнения и наборы в игре останутся платными. В честь перехода на бесплатную модель разработчики пообещали комплект "Роскоши пустыни" обладателям копий игры. Подписчики EA Play будут иметь доступ к расширенным изданиям.

The Sims 4 – популярный симулятор жизни, вышедший в 2014 году. Создатели тайтла регулярно выпускают для игры обновления и платные дополнения.

Ранее сообщалось, что более 55% российских геймеров с февраля стали реже покупать компьютерные игры. В качестве причины такого процесса 34% опрошенных назвали высокие цены на игры. Примерно столько же респондентов решили скачивать файлы с торрент-трекеров. 15% участников опроса отказались от покупки игр из-за отношения разработчиков и издателей к россиянам, 7% – из-за низкого качества новых игр.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!