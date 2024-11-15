Дэвид Линч рассказал, что уже не может передвигаться без кислородной маски

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Режиссеру Дэвиду Линчу для большинства видов деятельности требуется дополнительный кислород. Об этом он рассказал в интервью журналу People.

В августе режиссер сообщил, что ему диагностировали эмфизему легких. По его словам, из-за неизлечимой болезни он больше не может выходить из дома.

"Я с трудом могу пройти через всю комнату. Как будто ходишь с полиэтиленовым пакетом на голове", – поделился Линч, добавив, что это цена, которую он заплатил за курение.

При этом, по его словам, курение было важной частью его жизни – "частью работы художника и режиссера". Также Линч отметил, что на протяжении долгого времени пытался бросить "много-много раз".

"Но когда становилось трудно, я выкуривал первую сигарету, и это было путешествие в рай в один конец. А потом ты снова начинаешь курить", – признался он.

По его словам, даже после того, как ему в 2020 году поставили диагноз "эмфизема", он продолжал курить еще два года.

"Я видел предостережение: "Ты умрешь через неделю, если не бросишь". Я едва мог двигаться, не задыхаясь. Бросить было моим единственным выбором", – рассказал Линч.

Сейчас постановщик вынужден проводить большую часть времени дома, чтобы не подхватить инфекцию, которая может усугубить его болезнь. Линч подчеркнул, что хочет, чтобы другие учились на его опыте.

"Я действительно хотел донести это до людей: "Подумайте об этом". Вы можете бросить вещи, которые в конечном итоге убьют вас", – заключил он.

В 2019 году Линч получил премию Американской академии киноискусства "Оскар" за заслуги перед индустрией. Режиссер полюбился многими своими гротескными и психоделическими картинами. Самые известные его работы – "Человек-слон", "Синий бархат", "Дикие сердцем", "Малхолланд Драйв" и телесериал "Твин Пикс".