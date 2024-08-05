Режиссер Дэвид Линч сообщил, что ему диагностировали эмфизему легких

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Американский режиссер Дэвид Линч сообщил о том, что ему диагностировали эмфизему легких. По его словам, из-за неизлечимой болезни он больше не может выходить из дома.

"Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду", – рассказал Линч в интервью журналу Sight & Sound.

В 2020 году режиссер прокомментировал слухи о продолжении культового сериала "Твин Пикс". Линч заявил, что пока об этом речь не идет.

Сериал состоит из трех сезонов, последний из которых вышел в свет в 2017 году.