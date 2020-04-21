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Культура

18:50

Дэвид Линч высказался о продолжении сериала "Твин Пикс"

культура

Фото: ТАСС/Evandro Inetti/Zuma

Известный режиссер Дэвид Линч прокомментировал слухи о продолжении культового сериала "Твин Пикс". Об этом сообщает "Российская газета".

Создатель нашумевшего детектива заявил, что пока об этом речь не идет.

"Все эти слухи действительно ходят, но я могу сказать, что в этом отношении ничего не происходит. И даже в том случае, если эти слухи правдивы, ничего не происходит", – рассказал Линч.

Кроме того, режиссер заявил, что не интересуется экранизацией романа Фрэнка Герберта "Дюна" от Дени Вильнева. Прошлая попытка перенести книгу в киноформат, которой руководил именно Линч, провалилась в прокате.

Сериал "Твин Пикс" состоит из трех сезонов, последний из которых вышел в свет в 2017 году.

В октябре 2019 года Дэвид Линч получил почетный "Оскар" за заслуги перед индустрией.

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