Умерла актриса из сериала "Твин Пикс"

На 73-м году жизни в США скончалась актриса Пегги Липтон, известная по ролям в сериалах "Отряд "Стиляги" и "Твин Пикс".

"У нас разбито сердце из-за того, что наша любимая мать скончалась сегодня от рака", – сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление ее дочерей. Рак толстой кишки у актрисы диагностировали еще в 2004 году.

Липтон – лауреат премии "Золотой глобус" (1971) в номинации "Лучшая женская роль на ТВ" за сериал "Отряд "Стиляги". Среди других известных проектов с ее участием – "Твин Пикс", "Собачья жизнь", "Обитель лжи", "Однажды в Риме".