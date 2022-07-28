Дэвид Линч посоветовал Зеленскому выпить по пиву с Путиным

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Американский режиссер Дэвид Линч в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому выпить пару кружек пива с Владимир Путиным для урегулирования украинской ситуации. Режиссеру позвонили от имени украинского лидера. Тизер нового розыгрыша они опубликовали на своем канале на Rutube.

"Сейчас настало время для мира, и технологии для достижения настоящего мира существуют. Вам необходимо ими воспользоваться и сформировать такие группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины", – отметил он.

По словам Линча, двум лидерам необходимо устроить виртуальный ужин, где поговорить напрямую о сложившейся ситуации. Он также подчеркнул, что технологии по достижению мира являются более действенными по сравнению с технологиями войны.

Ранее стало известно, что экс-президент США Джордж Буш – младший в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом рассказал, как нарушил обещание администрации своего отца о нерасширении НАТО. Экс-главе Белого дома позвонили от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Он заявил, что считает неправильными обещания о нерасширении НАТО, которые дал госсекретарь США Джеймс Бейкер президенту СССР Михаилу Горбачеву.

