Умер иранский актер Манучехр Вализаде, озвучивавший Николаса Кейджа

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В Тегеране скончался иранский актер театра и кино Манучехр Вализаде, озвучивавший в дубляже актера Николаса Кейджа, а также Киану Ривза в "Матрице". Об этом сообщает IMDB.

Причиной смерти 84-летнего актера стали последствия болезни легких.

Вализаде родился в июне 1940 года. Он начал карьеру радиопостановщика в 16 лет. Впервые появился на сцене Тегеранского театра, затем стал сниматься в кино. В его репертуаре около 20 кинопроектов.

Кроме того, его голосом в национальном дубляже говорят персонажи актеров Тома Хэнкса, Джона Траволты, Тома Круза, Харрисона Форда, Уилла Смита, Эдди Мерфи, Элвиса Пресли и Антонио Бандераса в рамках франшизы "Шрек".