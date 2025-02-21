Умер основатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов

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Умер создатель российской радиостанции "Дорожное радио" Андрей Михайлов. Об этом сообщается на сайте холдинга "Европейская медиагруппа".

"21 февраля 2025 года не стало Андрея Михайлова. Андрей почти 30 лет посвятил работе в индустрии", – говорится в сообщении.

Вместе с тем причина смерти не уточняется.

С 1998 по 1999 год Михайлов был ведущим на "Эльдорадио". В 2003 году он создал концепцию эфира и запустил "Дорожное радио", программным директором которого был до 2023 года.

После ухода с должности он продолжил принимать участие в работе радио в качестве консультанта. Именно под началом Михайлова "Дорожное радио" стало лидером в Санкт-Петербурге.

