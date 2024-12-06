Умер работавший на ВГТРК и "Муз-ТВ" режиссер и ведущий Виктор Азеев

Фото: kino-teatr.ru

Умер на 70-м году жизни работавший на ВГТРК и "Муз-ТВ" режиссер и телеведущий Виктор Азеев. Об этом сказано на сайте ВГИК.

Телеведущий ушел из жизни 4 декабря.

В сообщении подчеркнули, что его выпускники, которых он обучал в институте, успешно работают на многих кино-, теле- и компьютерных студиях России.

"Виктор Азеев был глубоко образованным, чутким и проницательным человеком. С педагогами, студентами и сотрудниками он был бесконечно доброжелателен мудр и откровенен. Нам будет очень Вас не хватать", – заявили представители ВГИКа.

Азеев родился в 1955 году в Смоленске. Он окончил СПИКит, а позже и ВГИК. Телеведущий работал в таких компаниях, как "Муз-ТВ", "REN-ТВ", ВГТРК и многих другие. В период с 2016 по 2020 год работал ведущим режиссером мультфильма "Домики". За всю свою карьеру получил сразу несколько наград.

