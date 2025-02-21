Режиссер театра "Факел" Александр Кононов умер во время перелета

Фото: vk.com/Театр "ФАКЕЛ"

Режиссер ангарского театра "Факел" Александр Кононов скончался на 78-м году жизни на борту самолета во время рейса Москва – Иркутск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ДК "Нефтехимик" Антонину Кокошникову.

"У нас при ДК работают два театра – "Чудаки" и "Факел". Андрей Иванович много лет был режиссером "Факела". Он был дорогой всему городу Ангарску человек. Это как большая планета, которой не стало. Актер, поэт, прекрасный организатор, образец порядочности и патриотичности. Милое, теплое сердце. И ушел он от нас между небом и землей", – рассказала она.

По ее словам, режиссер продолжительное время болел, однако была надежда на помощь в Москве, где проживают его дети. Кокошникова назвала кончину Кононова большой потерей для любительского театрального движения всей России. Как уточнила директор ДК, режиссера похоронят в Ангарске.

Александр Кононов родился в 1947 году. Он жил и работал в Ангарске с 1965 года, театр "Факел" возглавил в 1981-м. Кононов был заслуженным работником культуры России, лауреатом премии "Акция" Совета по культуре при президенте РФ и "Признание" Союза театральных деятелей России. В 2020 году ему было присвоено звание почетного гражданина Ангарска.