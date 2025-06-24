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Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Могила расположена на 25-м участке, рядом упокоены ее родственники.

Ранее в Театре Моссовета завершилась гражданская панихида по Талызиной. На прощание прибыли родные, друзья и коллеги. Церемонию также посетили худрук театра и заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли, режиссер Андрей Кончаловский, актриса Юлия Высоцкая и другие.

Венки в память об актрисе прислали Владимир Путин и представители Минкультуры. Премьер-министр Михаил Мишустин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев направили прощальные телеграммы.

Талызина скончалась 21 июня в возрасте 90 лет после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. По словам близкого к окружению актрисы источника, основной причиной смерти стал рак.

В Театре Моссовета Талызина проработала свыше 60 лет и сыграла более 40 главных ролей. Ее дебют в кино состоялся в 1963 году в картине "Человек, который сомневается". Всего же актриса исполнила порядка 100 ролей.