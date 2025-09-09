Наследственное дело открыто в Москве после смерти режиссера Ускова

Фото: legion-media.com/photoXPress.ru

Наследственное дело открыто в Москве после смерти советского и российского кинорежиссера Валерия Ускова, сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические материалы.

В документах отмечается, что дело будет вести нотариус.

О смерти кинорежиссера стало известно 24 августа. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет. Ускова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Его карьера началась с работы редактором и ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. В 1959 году Усков занял должность режиссера Свердловской студии телевидения, Свердловской киностудии и ЦСДФ, а с 1964-го работал на киностудии "Мосфильм".

Вместе с режиссером Владимиром Краснопольским он выпустил такие фильмы и сериалы, как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве".

Усков был удостоен Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степени).