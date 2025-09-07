Умер российский писатель-фантаст Василий Головачев

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Советский и российский писатель-фантаст, сценарист, продюсер Василий Головачев скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщила ТАСС его супруга Зоя Головачева.

По ее словам, причиной смерти писателя стал инсульт.

"Василий (Головачев. – Прим. ред.) болел, мы вызывали на дом недавно платного кардиолога, он сказал, что плохие анализы. Неделю назад Василия положили в больницу, ему там давали мощные препараты, а у него больные почки", – указала женщина.

Как отметила вдова, тело супруга она сможет забрать только 8 сентября.

Прощание и похороны Головачева пройдут в его родном городе Жуковка в Брянской области.

Писатель родился 21 июня 1948 года. Свою карьеру он начал в "Молодой гвардии", с 1983 года входил в Союз писателей России. Головачев считается одним из главных русскоязычных писателей-фантастов, его книги становились бестселлерами.

За всю карьеру он написал около двух сотен произведений. Наиболее известными произведениями Головачева являются романы "Реликт", "Возвращение", циклы "Запрещенная реальность", "Смерш-2" и "Звездный лабиринт". Также по ним были сняты фильмы.

Головачев является лауреатом множества наград. В 2008 году его имя было внесено в российскую Книгу рекордов Гиннесса как автора 40 оригинальных произведений, изданных почти 20-миллионным тиражом.

