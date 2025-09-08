Умер режиссер и актер Борис Мартынов

Фото: kino-teatr.ru

Режиссер и актер Борис Мартынов ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на портал "Кино-Театр.Ру".

Причины смерти режиссера не раскрываются.

Мартынов родился в 1938 году в Омске. Учился на историко-филологическом факультете Омского педагогического института. После он трудоустроился учителем литературы в одно из местных образовательных учреждений.

Спустя время Мартынов решил пройти обучение в Театральном училище имени Б. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова. Затем он стал работать режиссером в молодежном рабочем театре, а после – в Малом театре.

С 1967 года Мартынов служил в театрах в Омске, Перми, Кишиневе, Грозном, Владивостоке, Орле, Петрозаводске, Гродно, Кривом Роге и Симферополе. Помимо этого, он на протяжении 30 лет занимался развитием театрального искусства на Украине.

Также Мартынов работал в Крымском Русском драмтеатре, Черниговском молодежном театре, Луганском областном русском драмтеатре, Криворожском городском театре, Крымском Украинском музыкальном театре и Крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре.

