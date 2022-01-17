Офтальмолог предупредила о значительной потере зрения после коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ольга Васильева рассказала Москве 24, что у переболевших коронавирусом может значительно снизиться зрение.
Ранее терапевт из Великобритании Нина Аслам сообщила, что одним из симптомов "Омикрон"-штамма может быть конъюнктивит. Специалист напомнила, что в глазах находятся клеточные рецепторы, через которые коронавирус способен проникать в организм. Более того, терапевт предположила, что конъюнктивит может появиться даже при бессимптомном течении COVID-19.
По словам Васильевой, "Омикрон"-штамм еще недостаточно изучен, поэтому пока сложно сказать, действительно ли при заражении этой мутацией может наблюдаться конъюнктивит.
Однако, такой симптом возникал при других вариантах коронавируса, говорит офтальмолог. Чаще всего он выглядел как воспалительный процесс на поверхности глаза и мало чем отличался от обычного вирусного конъюнктивита, поясняет врач.
Офтальмолог предупреждает, что у переболевших COVID-19 могут начаться проблемы со зрением. Чаще всего это сосудистые осложнения на глазном дне, уточняет врач. "Например, тромбоз центральных вен сетчатки или окклюзия центральной артерии сетчатки или ее ветвей. То есть это постковидные тромботические осложнения", – рассказывает эксперт.
Такие сосудистые нарушения могут привести к ухудшению зрения, говорит Васильева. "Это может быть не до полной, конечно, но значительной потери зрения. Потому что нарушается питание центральной зоны сетчатки и, соответственно, снижается зрение. Одно от другого зависит", – указала специалист.
По словам офтальмолога, ситуацию можно исправить, если вовремя обратиться к специалисту. "Все зависит от того, на какой стадии. Но если человек пришел не сразу, а спустя время, то, как и при любом другом генезе (возникновении. – Прим. ред.) тромбоза, могут быть уже неисправимые изменения", – заключила эксперт.
Ранее врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал, что некоторые ошибочно полагают, будто штамм "Омикрон" не такой опасный. Однако на деле этот вариант инфекции достаточно коварный: у переболевших им могут наблюдаться онемение пальцев рук, колебания артериального давления, депрессия и другие симптомы.
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