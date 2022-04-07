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17:39

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Диетолог рассказала, кому нельзя есть зелень

От обострения до тромбоза: кому нельзя есть зелень
обществоедаэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 порекомендовала гражданам не злоупотреблять зеленью при обострении проблем с ЖКТ и мочекаменной болезни. Кроме того, людям с повышенной свертываемостью крови и аллергией.

По словам специалиста, в зелени содержится клетчатка, которая может усугубить течение заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

"Как правило, при каких-то воспалительных проблемах зелень исключается. Если есть воспалительный процесс, то острый вкус зелени может спровоцировать обострение", – отмечает врач.

Эксперт обращает внимание, что в ревене, укропе, щавеле и шпинате содержатся оксалаты, поэтому их не стоит есть при мочекаменной болезни. Употребление большого количества зелени может также привести к образованию тромбов, поскольку последняя способствует свертыванию крови, добавила Соломатина.

Людям с повышенной свертываемостью крови, повышенным тромбообразованием не нужно пить много смузи из зелени, просто потому что там она содержится в большом количестве, а просто так ее столько не съешь. Влияет на свертываемость практически вся зелень, просто какая-то в большей, какая-то в меньшей степени. Например, можно выделить петрушку.
Елена Соломатина
врач-диетолог

"В зелени еще могут быть нитраты, в основном они содержатся в стеблях растения. Поэтому беременным и детям не нужно есть зелень в большом количестве", – указала специалист.

Кроме того, зелень противопоказана при индивидуальной непереносимости, аллергии на определенные травы, заключила Соломатина.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил полезные свойства зелени. По его словам, в ней содержится много флавоноидов, которые оказывают положительное воздействие на здоровье, а также витамин B9 и фолиевая кислота. Различные виды зелени обладают отдельными полезными свойствами, уточнил специалист.

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