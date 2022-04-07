Диетолог рассказала, кому нельзя есть зелень

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 порекомендовала гражданам не злоупотреблять зеленью при обострении проблем с ЖКТ и мочекаменной болезни. Кроме того, людям с повышенной свертываемостью крови и аллергией.
По словам специалиста, в зелени содержится клетчатка, которая может усугубить течение заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.
"Как правило, при каких-то воспалительных проблемах зелень исключается. Если есть воспалительный процесс, то острый вкус зелени может спровоцировать обострение", – отмечает врач.
Эксперт обращает внимание, что в ревене, укропе, щавеле и шпинате содержатся оксалаты, поэтому их не стоит есть при мочекаменной болезни. Употребление большого количества зелени может также привести к образованию тромбов, поскольку последняя способствует свертыванию крови, добавила Соломатина.
"В зелени еще могут быть нитраты, в основном они содержатся в стеблях растения. Поэтому беременным и детям не нужно есть зелень в большом количестве", – указала специалист.
Кроме того, зелень противопоказана при индивидуальной непереносимости, аллергии на определенные травы, заключила Соломатина.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил полезные свойства зелени. По его словам, в ней содержится много флавоноидов, которые оказывают положительное воздействие на здоровье, а также витамин B9 и фолиевая кислота. Различные виды зелени обладают отдельными полезными свойствами, уточнил специалист.
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