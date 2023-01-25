15:12Общество
Диетолог рассказала, в каких продуктах чаще всего встречаются паразиты
Фото: depositphotos/Wiktory
Паразитов чаще всего можно встретить в мясе, рыбе и зелени. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Прежде всего это продукты животного происхождения, особенно свинина. В целом это те продукты, которые получены из животных, питающихся непонятно чем. Одно дело, когда они питаются травой, а другое – когда едят все подряд", – отметила специалист.
Также риск заразиться паразитами высок при употреблении неправильно приготовленной речной рыбы. "Недостаточная термическая обработка может привести к дальнейшему развитию паразитарной инфекции", – предупреждает врач.
Опасной может быть и зелень с огорода, которую сложно промыть.
При заражении паразитами у человека появляется усталость и снижается гемоглобин. Также может наблюдаться ослабление иммунной системы либо, наоборот, чрезмерное ее усиление в виде аллергии. Чтобы избежать заражения паразитами, специалист рекомендует употреблять хорошо термически обработанное мясо и рыбу.
Что касается зелени, то тут есть определенные правила. Сначала ее нужно замочить в емкости, после чего слить воду. Эту процедуру следует повторить несколько раз. Затем в воду можно добавить немного уксуса и снова прополоскать зелень в емкости, а потом и под краном.
Ранее были названы болезни, с которыми легко спутать заражение гельминтами. В частности, если паразит обосновался в мозге, могут наблюдаться проблемы с нервами, глазами или слухом. Если он находится в легких, то иногда речь может идти о похожих на бронхит симптомах. Кроме того, заражение гельминтами может маскироваться под несварение, цистит и варикоз.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!