Диетолог рассказала, в каких продуктах чаще всего встречаются паразиты

Фото: depositphotos/Wiktory

Паразитов чаще всего можно встретить в мясе, рыбе и зелени. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Прежде всего это продукты животного происхождения, особенно свинина. В целом это те продукты, которые получены из животных, питающихся непонятно чем. Одно дело, когда они питаются травой, а другое – когда едят все подряд", – отметила специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Очень опасно есть непрожаренные шашлыки, особенно из свинины. Если шашлык обгорел снаружи и сыроват внутри, то это розовое мясо употреблять ни в коем случае нельзя. Понятно, что там вряд ли будет лежать видимый глазу паразит, но его личинки, которые мало заметны, мы вполне можем проглотить.

Также риск заразиться паразитами высок при употреблении неправильно приготовленной речной рыбы. "Недостаточная термическая обработка может привести к дальнейшему развитию паразитарной инфекции", – предупреждает врач.

Опасной может быть и зелень с огорода, которую сложно промыть.





Елена Соломатина врач-диетолог К примеру, зелень сначала удобряли навозом, а потом решили сорвать и съесть. Но одно дело – помыть помидоры, – это сделать легко, а другое дело – промыть какую-нибудь петрушку или салат. Это очень трудно, там все равно эти частички будут оставаться.

При заражении паразитами у человека появляется усталость и снижается гемоглобин. Также может наблюдаться ослабление иммунной системы либо, наоборот, чрезмерное ее усиление в виде аллергии. Чтобы избежать заражения паразитами, специалист рекомендует употреблять хорошо термически обработанное мясо и рыбу.

Что касается зелени, то тут есть определенные правила. Сначала ее нужно замочить в емкости, после чего слить воду. Эту процедуру следует повторить несколько раз. Затем в воду можно добавить немного уксуса и снова прополоскать зелень в емкости, а потом и под краном.

Ранее были названы болезни, с которыми легко спутать заражение гельминтами. В частности, если паразит обосновался в мозге, могут наблюдаться проблемы с нервами, глазами или слухом. Если он находится в легких, то иногда речь может идти о похожих на бронхит симптомах. Кроме того, заражение гельминтами может маскироваться под несварение, цистит и варикоз.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!