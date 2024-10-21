Рост заболеваемости раком шейки матки зафиксировали в России

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Рост заболеваемости раком шейки матки зафиксирован в России. Как пояснил главный онколог Минздрава Андрей Каприн, такая тенденция обусловлена более вольной половой жизнью, уменьшением количества заключенных браков и сменой половых партнеров.

"Это связано в том числе и с вирусом папилломы человека", – уточнил врач в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом, по его словам, в ряде случаев патология развивается годами – 4, 5 или 7 лет.

"Например, полипоз кишечника, он сначала может возникнуть как типичная аденома кишечника. Если ее не удалить, то она с годами превращается в онкологическое заболевание", – подчеркнул Каприн.

То же самое касается и эрозии шейки матки, которая впоследствии перетекает в онкологию.

Так как рак шейки матки на первой стадии протекает бессимптомно и начинает проявлять себя лишь в запущенной форме, врач-онколог Расул Ахмаев призвал проводить регулярный расширенный чек-ап. Развернутое исследование помогает врачам комплексно оценить состояние здоровья пациента, а последнему – пройти полную диагностику и убедиться, что его здоровью ничего не угрожает, уточнил он.

В настоящее время есть ряд онкоскринингов, которые в медицинской сфере условно разделяют на мужские, женские и общие. Мужчинам рекомендуется проверяться на опухолевые образования в легких, предстательной железе и яичке, а также желудочно-кишечном тракте. Акцент на женском чек-апе делается на обследовании молочных желез, яичников и щитовидной железы.

