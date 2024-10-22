Химик Гервальд заявил, что ПВХ-линолеум может вызвать рак

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Один из наиболее популярных видов линолеума, который имеет ПВХ-покрытие, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, рассказал в беседе с "Лентой.ру" кандидат химических наук, доцент кафедры ХТВМС РТУ МИРЭА Александр Гервальд.

По словам специалиста, такой линолеум может содержать хлор, фталаты и прочие вредные вещества. При этом наиболее опасными Гервальд назвал фталаты. Они могут выделяться непосредственно в процессе использования изделий из ПВХ, пояснил он. Именно из-за них у людей может нарушаться работа печени и почек, а также начинают развиваться онкологические заболевания, подчеркнул химик.

В составе ПВХ-линолеума также есть свинец и кадмий. Они представляют собой нейротоксины, которые при длительном воздействии могут стать причиной нарушения в работе центральной нервной системы, а также вызвать другие заболевания, предупредил эксперт.

По словам химика, опасные вещества, многие из которых являются канцерогенами, могут накапливаться в воздухе в тех помещениях, которые плохо проветриваются.

"Риск выделения вредных испарений увеличивается при нагревании линолеума, например при воздействии солнечных лучей. Их вдыхание может приводить к головным болям, головокружению, тошноте, раздражению слизистых и раздражению кожных покровов, а при длительном воздействии – к поражениям нервной и сердечно-сосудистой систем и онкологии", – отметил он.

При этом опасность, по словам химика, представляют также производство и утилизация такого линолеума. Они приводят к загрязнению атмосферы токсичными веществами, пояснил он.

К онкологии также может привести потребление слишком горячей пищи и чая, рассказала ранее врач-диетолог Дарья Русакова. По ее словам, очень горячая еда и напитки повышают риск поверхностного ожога слизистой рта, пищевода и желудка, что и служит предвестником раковых заболеваний.