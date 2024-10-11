Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 08:01

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Русакова: горячий чай и еда могут привести к онкологии

Диетолог объяснила, почему горячий чай и еда повышают риск онкологии

Фото: depositphotos/tankist276

Употребление слишком горячей пищи и чая может привести к онкологии, рассказала Москве 24 врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, очень горячая еда и чай повышают риск поверхностного ожога слизистой рта, пищевода и желудка – а это предвестник раковых заболеваний, подчеркнула Русакова.

Если длительное время употреблять горячую еду, чай и другие напитки, возникнет воспаление. Впоследствии это может привести к развитию онкологических заболеваний.
Дарья Русакова
врач-диетолог

"Чай и еда должны быть не обжигающими. Оптимальная температура равна 40–45 градусам", – указала специалист.

Ранее россиянам перечислили продукты, которые запрещено употреблять при гастрите. Среди них – лук, сырые овощи и сильно горячие или холодные блюда.

Читайте также


Медведева Светлана

обществоедаэксклюзив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика