Диетолог Русакова: горячий чай и еда могут привести к онкологии

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Употребление слишком горячей пищи и чая может привести к онкологии, рассказала Москве 24 врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, очень горячая еда и чай повышают риск поверхностного ожога слизистой рта, пищевода и желудка – а это предвестник раковых заболеваний, подчеркнула Русакова.





Дарья Русакова врач-диетолог Если длительное время употреблять горячую еду, чай и другие напитки, возникнет воспаление. Впоследствии это может привести к развитию онкологических заболеваний.

"Чай и еда должны быть не обжигающими. Оптимальная температура равна 40–45 градусам", – указала специалист.

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