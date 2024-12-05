Кравцов: игры в планшете и телефоне влияют на психику ребенка

Фото: 123RF/milkos

Родители не должны давать своим детям играть в телефон и планшет, поскольку это влияет на их психику. Об этом глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил во время пленарного заседания VII Всероссийского съезда работников дошкольного образования.

По словам министра, в Москве родители приходят в кафе, рестораны, на какие-то мероприятия с маленькими детьми и дают им гаджет, чтобы те "не мешали".

"Что происходит? А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит", – передает слова Кравцова РИА Новости.

Министр пояснил, что нужна работа по просвещению родителей. Они, считает Кравцов, должны больше общаться со своими детьми и уделять им время. Если на проблему не реагировать, то число детей с отклонениями от нормы будет увеличиваться, предупредил глава Минпросвещения.

Тем временем в Госдуме прорабатывается идея создания детских сим-карт. У них будет бесплатный вход для обучающих программ и ограничение по скачиванию "взрослых" игр на телефон, сказала первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая. Она напомнила, что пока в России нет детских сим-карт, поэтому контроль за соблюдением детьми интернет-гигиены зависит от родителей.