Депутат Госдумы Буцкая предложила создать детские сим-карты

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В Госдуме прорабатывают идею создания детских сим-карт с бесплатным входом для обучающих программ и ограничением по скачиванию "взрослых" игр на телефон. Об этом на Восточном экономическом форуме РИА Новости сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.

Парламентарий отметила, что для обучающих программ можно для ребенка сделать бесплатный вход, чтобы он не платил за интернет. Также она считает правильным сделать детские интернет-карточки, поставив на них запрет на скачивание игр для взрослых.

"Пока их (сим-карт. – Прим. ред.) нет, контроль за соблюдением детьми интернет-гигиены зависит от родителей", – напомнила Буцкая.

По словам депутата, в нижней палате парламента разработан проект закона с рекомендациями родителям по покупке детских игрушек. Также Буцкая считает, что Россия должна прийти к психологической и педагогической экспертизе игрушек, а также выпустить ГОСТ для такой экспертизы.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать российское ПО для защиты детей от азартных игр. По его мнению, дети особо восприимчивы к различным виртуальным играм-приложениям, верят в возможность легкого выигрыша и денежного обогащения, однако такие приложения являются банальными ловушками, объяснил он.

В связи с этим Ветров предложил сделать отечественное ПО, которое будет обязательным для установки на детское устройство. Оно позволит родителям блокировать возможность установки игр-приложений со встроенными "ловушками", покупками и так далее.