Режиссер "Отряда самоубийц" назвал самую сложную сцену фильма

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Режиссер фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймс Ганн назвал самую сложную сцену блокбастера, сообщает News.ru. Об этом Ганн рассказал на шоу Jimmy Kimmel Live.

По словам режиссера, самым сложным в картине является эпизод, в котором Харли Квинн (Марго Робби) попадает в плен, где ее подвешивают к потолку за связанные руки.

Марго Робби предстояло сыграть сцену, в которой Харли Квинн обезвреживает охранника, достает ключ при помощи пальцев ног, подтягивается и открывает замок. Авторы блокбастера предполагали, что эпизод станет наиболее трудным для актрисы. Но, по словам Ганна, Марго Робби отлично справилась.

"Она как человек – швейцарский нож, который способен так сложиться и сделать это. Я смотрел на это, и мучения Марго стали моим любимым днем на съемках", – признался режиссер фильма.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" вышел в российский прокат 5 августа 2021 года. В первый уик-энд фильм стал лидером российского кинопроката. С четверга по воскресенье блокбастер собрал более 320 миллионов рублей. Кинокритик The City Егор Москвитин считает картину лучшим комедийным кинокомиксом со времен "Маски".