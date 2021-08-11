Режиссер "Отряда самоубийц" назвал самую сложную сцену фильма

Фото: ТАСС/AP/Invision/Chris Pizzello
Режиссер фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймс Ганн назвал самую сложную сцену блокбастера, сообщает News.ru. Об этом Ганн рассказал на шоу Jimmy Kimmel Live.
По словам режиссера, самым сложным в картине является эпизод, в котором Харли Квинн (Марго Робби) попадает в плен, где ее подвешивают к потолку за связанные руки.
Марго Робби предстояло сыграть сцену, в которой Харли Квинн обезвреживает охранника, достает ключ при помощи пальцев ног, подтягивается и открывает замок. Авторы блокбастера предполагали, что эпизод станет наиболее трудным для актрисы. Но, по словам Ганна, Марго Робби отлично справилась.
"Она как человек – швейцарский нож, который способен так сложиться и сделать это. Я смотрел на это, и мучения Марго стали моим любимым днем на съемках", – признался режиссер фильма.
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" вышел в российский прокат 5 августа 2021 года. В первый уик-энд фильм стал лидером российского кинопроката. С четверга по воскресенье блокбастер собрал более 320 миллионов рублей. Кинокритик The City Егор Москвитин считает картину лучшим комедийным кинокомиксом со времен "Маски".
The City: "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
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