Лана Вачовски ответила на слухи о продолжении "Матрицы"

Фото: Paul A. Hebert/Invision/AP, File
На премьерном показе фильма "Матрица: Воскрешение" режиссер Лана Вачовски ответила на вопрос о возможном продолжении кинофраншизы. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Что? Кто об этом спрашивает? Нет", – ответила она журналисту, который поинтересовался, положит ли новая часть "Матрицы" начало новой трилогии.
Режиссер объяснила, что ни она, ни ее сестра не планировали снимать новый фильм по вселенной "Матрицы", однако к этому ее подтолкнула смерть родителей. Однажды ночью она плакала и не могла уснуть, осознавая, что ее отцу становится все хуже, и в какой-то момент история – сюжет продолжения трилогии – сама собой возникла у нее в голове.
"Матрица: Воскрешение" вышла в российский прокат 16 декабря. В новой части франшизы появились старые персонажи – Нео, Тринити, Морфеус, а также несколько новых героев.
По неофициальным данным, за минувший уик-энд в России и СНГ картина заработала 319,1 миллиона рублей, заняв вторую строчку рейтинга по сборам после фильма "Человек-паук: Нет пути домой".
The City: "Матрица: Воскрешение"
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