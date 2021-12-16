Состоялась премьера новогоднего фильма "Елки-8"

На большие экраны выходит восьмой фильм "Елки". Это самая длинная отечественная кинофраншиза, которая уже много лет пользуется популярностью у зрителей. По традиции, лента состоит из нескольких новелл. Все истории происходят накануне Нового года в разных городах.

В этот раз съемки проходили в Нижнем Новгороде, Тюмени, Перми, Саранске, Уфе, Красноярске, Екатеринбурге и Зеленограде. В Москве сегодня состоялся специальный показ с участием актеров, режиссеров и продюсеров фильма.

Пред-премьерный показ картины накануне прошел в Нижнем Новгороде. Этот город выбран не случайно. Там разворачиваются события главной истории фильма. Еще в этот раз Нижний Новгород был выбран Новогодней столицей России 2022.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.