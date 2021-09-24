Пьяного Николаса Кейджа выставили из бара в Лас-Вегасе

Николаса Кейджа в леопардовых штанах выставили из бара в Лас-Вегасе. Актер был сильно пьян.

По словам очевидцев, сотрудники заведения подумали, что это мужчина без определенного места жительства. Вид у него был неопрятный. Проходя мимо одна из сотрудниц брезгливо подвинула его разбросанные шлепки.

С помощью охраны Кейджа вывели из здания и отказались пускать обратно. О том, что это был артист, сотрудники узнали лишь несколько дней спустя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.