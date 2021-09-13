Международный фестиваль балета пройдет в Кремлевском дворце

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В 2021 году ежегодный Международный фестиваль балета в Кремле пройдет с 22 по 29 сентября. Зрители смогут увидеть лучшие постановки театра "Кремлевский балет" под управлением народного артиста России Андрея Петрова.
Фестиваль откроет спектакль "Жизель" на музыку композитора Адольфа Адана. Прекрасная Жизель погибает, будучи не в силах пережить обман своего возлюбленного Альберта, скрывшего высокий титул и предстоящий брак с другой. Но, даже став одной из виллис – мстительных духов обманутых невест, Жизель спасает Альберта от гибели.
Трагическую историю любви прекрасной "Баядерки" сыграют 25 сентября. Спектакль "Руслан и Людмила" по мотивам поэмы Пушкина и оперы Глинки покажут 26 сентября.
Закроют фестиваль два балета Чайковского – "Спящая красавица" и "Лебединое озеро", которые пройдут 28 и 29 сентября.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: