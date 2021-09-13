Международный фестиваль балета пройдет в Кремлевском дворце

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В 2021 году ежегодный Международный фестиваль балета в Кремле пройдет с 22 по 29 сентября. Зрители смогут увидеть лучшие постановки театра "Кремлевский балет" под управлением народного артиста России Андрея Петрова.

Фестиваль откроет спектакль "Жизель" на музыку композитора Адольфа Адана. Прекрасная Жизель погибает, будучи не в силах пережить обман своего возлюбленного Альберта, скрывшего высокий титул и предстоящий брак с другой. Но, даже став одной из виллис – мстительных духов обманутых невест, Жизель спасает Альберта от гибели.

Трагическую историю любви прекрасной "Баядерки" сыграют 25 сентября. Спектакль "Руслан и Людмила" по мотивам поэмы Пушкина и оперы Глинки покажут 26 сентября.

Закроют фестиваль два балета Чайковского – "Спящая красавица" и "Лебединое озеро", которые пройдут 28 и 29 сентября.