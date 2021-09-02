Глава ВТБ заявил, что крупнейшим банкам нет необходимости работать в Крыму

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Крупнейшим отечественным банкам нет необходимости работать на территории Крыма, поскольку банк "Россия" и РНКБ в полной мере покрывают потребности населения и местного бизнеса, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время в Крым поступает огромный объем государственных и частных инвестиций, который не успевают своевременно осваивать.

"Частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк "Россия". Там было, конечно, резкое падение (кредитования. – Прим. ред.) после 2014 года <...>. Сейчас оно восстанавливается, в принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам", – сказал Костин.

По его мнению, тему работы крупных российских банков в Крыму поднимают "ура-патриоты", не осознающие очевидных последствий таких шагов.

"Но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские, американские", – пояснил Костин.

Ранее Владимир Путин заявил, что объем частных инвестиций в экономику Крыма превысит триллион рублей к 2025 году. Он отметил, что достижение этой цифры – амбициозная задача, требующая слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей.