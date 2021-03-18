Объем частных вложений в экономику Крыма превысит 1 трлн руб – Путин

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Владимир Путин заявил, что объем частных инвестиций в экономику Крыма превысит триллион рублей к 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, необходимо обеспечить кардинальный рост частных вложений.

"Их объем за предстоящие четыре года, то есть за 2022–2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить один триллион рублей", – уточнил Путин.

Он также добавил, что достижение этой цифры – амбициозная задача, требующая слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что острый дефицит воды в Крыму и Севастополе ликвидировали. По его словам, специалисты пробурят еще 17 артезианских скважин на территории Севастополя. Это даст определенный объем воды, а также позволит надеяться, что курортный сезон пройдет без ограничений.

