В Сети появилось фото талибов на прогулочных лодках в виде лебедей

В Сети появились фотографии боевиков группировки "Талибан", запрещенной в России организации, которые катаются по озеру Национального парка Банди-Амир на прогулочных лодочках в виде лебедей.

Снимки опубликовал британский военный журналист Джейк Ханрахан. На них видно, что даже во время водной прогулки талибы не расстаются с оружием, а один даже нацеливает куда-то гранатомет.

Отмечается, что этот парк был одним из самых популярных туристических объектов Афганистана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.