Создатели фильма "Елки-8" ответили на обвинения в плагиате постера

Фото: facebook.com/stig.dirdal

Постер к восьмой части фильма "Елки" является флешмобом, заявила кинокомпания Bazelevs на своей странице в Facebook.

"Идея построить людей на фото в форме новогодней елки, которую придумал (норвежский фотограф Стиг Хавард. – Прим. ред.) Дирдал, ушла в народ и превратилась во флешмоб. Мы также вдохновились этой концепцией и собрали елку из героев", – говорится в сообщении.

Создатели фильма также отметили, что юридически ничего не нарушили. При этом они принесли извинения автору снимка и выразили желание обсудить компенсацию за инцидент.

Ранее Стиг Хавард Дирдал обратил внимание на схожесть постера фильма "Елки-8" и своей работы, сделанной в 2015 году. Он отметил, что авторы постера даже не стали менять цвет елочных украшений. Однако Дирдал заявил, что польщен кражей его работы.

