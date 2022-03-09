Монеточка рассказала о расстройстве пищевого поведения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) рассказала, что болела расстройством пищевого поведения. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам девушки, в детстве она тайно от родителей провоцировала у себя рвоту, чтобы похудеть.

"Я придумывала схемы, где я терплю, где я ухожу, считала по часам, сколько прошло после приема пищи. Но это не всегда удавалось. Были моменты, когда ты в своей комнате берешь какую-то кастрюльку, проделываешь свои дела. Потом ты берешь это, выливаешь, ополаскиваешь... И это и есть твоя жизнь теперь", – призналась Монеточка.

Певица отметила, что в то время могла съесть за целый день всего одно яблоко или даже его половину. Это произошло в тот период, когда ее родители находились в отпуске и не могли знать, что дочь бесконтрольно принимает препараты для похудения.

Гырдымова понимала, что необходимо поесть, только после того как ее руки начинали трястись от голода. Артистка призналась, что до сих пор имеет проблемы со здоровьем и вынуждена следовать диете.

"Это похоже на зависимость от наркотиков, потому что всю жизнь ты помнишь это состояние и не можешь спокойно смотреть на тарелку с едой", – поделилась Монеточка.

Ранее испанские ученые пришли к выводу, что пандемия коронавируса вызвала рост распространения расстройств пищевого поведения (РПП) у детей и подростков. Авторы работы отметили, что в период пандемии РПП часто вызывают нарушения привычного распорядка жизни, эпидемиологические ограничения, эмоциональный стресс, а также увеличение времяпрепровождения в социальных сетях.