"Москва сегодня": жителям столицы рассказали об опасности анорексии

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 100 миллионов человек в мире страдают от депрессии и тревожных расстройств. Психическое здоровье является наименее защищенной частью человеческого организма, считают специалисты.

Причинами психических заболеваний могут стать наследственность, травмы, отравление, голод или конфликты с близкими. Самыми распространенными расстройствами являются различные фобии: от страха высоты до аурофобии – боязни золота.

В Москве на лечении психических недугов специализируется больница имени Алексеева. В основу работы учреждения с первого дня вошли уют, доброжелательное отношение и постоянное взаимодействие с пациентами. Эти принципы сохраняются в больнице до сих пор, но со временем к ним добавлялось все больше методик лечения.

Главврач больницы Георгий Костюк отмечает, что на сегодняшний день существуют препараты, которые могут действовать в течение долгого времени, что позволяет избегать многоразового приема таблеток.

На базе учреждения работает и клиника расстройств пищевого поведения. В ней специалисты каждый день борются с анорексией – психической болезнью, при которой человек намеренно отказывается от какой-либо еды с целью похудения. Чаще всего заболевание встречается у девушек в возрасте от 15 до 24 лет.

Клинический психолог Никита Чернов уточняет, что часто анорексия сопровождается другими расстройствами пищевого поведения. Например, многие пациенты намеренно вызывают рвоту или принимают слабительное после каждого приема пищи.

Специалисты поясняют, что такое поведение вызвано искаженным образом тела в голове пациента. Чаще всего человек, страдающий анорексией, не может адекватно оценить свою физическую форму, внушая себе мысль о полноте. По статистике, лишь 1 пациент из 10 готов начать лечение.

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