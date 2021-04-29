Собака спасла весившую 31 килограмм девушку от анорексии

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Фото: depositphotos/photographee.eu
Жительница Британии могла умереть от последствий анорексии. Отмечается, что 16-летнюю девушку спас пес, которого ей подарили родители. Об этом сообщает Daily Mail.
Проблемы с восприятием собственной внешности начались у Конни Хатчер в 10 лет, когда она стала замечать, что выглядит полнее своих сверстниц. С приходом пубертатного периода девочка возненавидела собственное тело еще больше. Она изнуряла себя тренировками, строгими диетами, а иногда голодала.
На пике болезни девушка весила всего 31 килограмм и делала до 200 приседаний в день. Она думала только о еде и зеркалах, а также о том, как выглядит в них.
Мама девочки, которая заметила сильную потерю веса, отвела дочь к врачу. Доктор назначил ей терапию, однако лечение не принесло должного результата.
Все изменилось, когда отец подарил дочери щенка бордоского дога по кличке Симба. После этого ее отношение к жизни поменялось. Девушка стала больше думать об уходе за животным и начала следовать лечебной диете. Через три месяца Конии набрала достаточный вес, чтобы выводить собаку на длительные прогулки.
Благодаря питомцу жительница полностью выздоровела. В настоящее время она регулярно занимается спортом и считает, что появление Симбы стало лучшим событием в ее жизни.
Ранее сообщалось, что в США кот, который считался умершим, вернулся к своему хозяину спустя четыре года скитаний по улицам. Его нашли дети в городе Керрвилл, штат Техас. Они отнесли животное в приют, где его обследовал ветеринар. Специалист обнаружил у питомца чип, благодаря которому нашел контакты его владельца.
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