Собянин учредил профессиональный статус "Московская медицинская сестра"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин учредил статусы "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат", которые будут присваиваться представителям среднего персонала медучреждений, доказавшим, что их уровень квалификации выше базовых предъявляемых к ним требований. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Для специалистов обладание статусом "Московская медицинская сестра"/"Московский медицинский брат" является важной формой признания высокого профессионализма и компетентности, а также инструментом карьерного роста и повышения оплаты труда", – говорится в сообщении.

Уточняется, что обладающие данным статусом работники смогут получать доплату к зарплате в размере 7,5 тысячи рублей ежемесячно. При этом они должны доказать, что их опыт и навыки соответствуют лучшим мировым стандартам и превосходят базовые требования, предъявляемые к среднему медперсоналу.

На сегодняшний день в Москве работают больше 52,4 тысячи медицинских сестер и братьев. Предполагается, что особый статус повысит доверие к ним и станет для пациентов гарантией качества предоставляемых медицинских услуг.

Ранее столичные власти выделили дополнительные средства на бесплатное питание сотрудников коронавирусных стационаров в 2021 году.

Полноценное трехразовое питание медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, организовали в Москве еще в апреле 2020 года. С тех пор ресторанные сети поставили медикам свыше 2,6 миллиона суточных рационов еды. Сейчас их поставляют в 27 больниц города.

