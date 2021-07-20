Собянин учредил профессиональный статус "Московская медицинская сестра"

13:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин учредил статусы "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат", которые будут присваиваться представителям среднего персонала медучреждений, доказавшим, что их уровень квалификации выше базовых предъявляемых к ним требований. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Для специалистов обладание статусом "Московская медицинская сестра"/"Московский медицинский брат" является важной формой признания высокого профессионализма и компетентности, а также инструментом карьерного роста и повышения оплаты труда", – говорится в сообщении.
Уточняется, что обладающие данным статусом работники смогут получать доплату к зарплате в размере 7,5 тысячи рублей ежемесячно. При этом они должны доказать, что их опыт и навыки соответствуют лучшим мировым стандартам и превосходят базовые требования, предъявляемые к среднему медперсоналу.
На сегодняшний день в Москве работают больше 52,4 тысячи медицинских сестер и братьев. Предполагается, что особый статус повысит доверие к ним и станет для пациентов гарантией качества предоставляемых медицинских услуг.
Ранее столичные власти выделили дополнительные средства на бесплатное питание сотрудников коронавирусных стационаров в 2021 году.
Полноценное трехразовое питание медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, организовали в Москве еще в апреле 2020 года. С тех пор ресторанные сети поставили медикам свыше 2,6 миллиона суточных рационов еды. Сейчас их поставляют в 27 больниц города.
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