Корпус медтехнологий появится на территории центра хирургии имени Вишневского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Корпус медицинских технологий площадью 18 тысяч квадратных метров планируют построить на территории Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, соответствующий проект уже утвержден.
"Кроме того, будет реконструирован лабораторно-клинического корпус, его оснастят необходимым оборудованием для оказания помощи гражданам. Стоит отметить, что своевременная модернизация медицинских институтов и учреждений отражается на доступности и качестве медицинской помощи", – приводятся в материале слова Княжевской.
После реконструкции лабораторно-клинического корпуса на цокольном этаже здания разместят приемное и центральное стерилизационное отделения, аптеку и экспресс-лабораторию. На первом этаже оборудуют палаты для пациентов, там установят 50 коек. На втором этаже разместится отделение анестезиологии и реаниматологии с палатами реанимации и интенсивной терапии на 12 коек, а также пять операционных.
Ранее Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала № 4 городской поликлиники № 22 на улице Ремизова в районе Котловка. По словам мэра столицы, в учреждении представлен целый ряд инноваций. Как отметил глава города, в больнице будет восемь специальностей, по которым принимают пациентов.
Собянин рассказал об открытии сразу двух реконструированных поликлиник
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