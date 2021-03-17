В Мосрентгене построят детско-взрослую поликлинику

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти одобрили проект строительства детско-взрослой поликлиники в поселении Мосрентген в ТиНАО, медучреждение будет рассчитано на 320 посещений за смену. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Это здание – хороший пример реализации нового дизайн-кода московских поликлиник. Фасады облицуют панелями светлых оттенков – гладкими и ребристыми, которые будут создавать приятную тактильность и узор. Само здание будет расположено на участке так, чтобы создавать разный эффект в зависимости от точки обзора", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что новая пятиэтажная поликлиника общей площадью около 7,7 тысячи квадратных метров будет возведена по адресу улица Героя России Соломатина, владения 9А/1 и 9А/2. Здание будет разделено на детское и взрослое отделения, на третьем этаже которого разместится отделение функциональной диагностики. Спецпомещения поликлиники оформят по единому городскому стандарту.

Территорию вокруг здания обустроят зонами отдыха со скамейками и детской площадкой с прорезиненным покрытием.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца 2021 года планируется возвести 16 объектов здравоохранения, а в трехлетнем плане в рамках Адресной инвестиционной программы запланировано строительство еще 64 объектов. В частности, власти намерены продолжить строительство объектов многопрофильной клинической больницы с родильным домом вблизи поселка Коммунарка.