В Мосрентгене построят детско-взрослую поликлинику

18:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Власти одобрили проект строительства детско-взрослой поликлиники в поселении Мосрентген в ТиНАО, медучреждение будет рассчитано на 320 посещений за смену. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"Это здание – хороший пример реализации нового дизайн-кода московских поликлиник. Фасады облицуют панелями светлых оттенков – гладкими и ребристыми, которые будут создавать приятную тактильность и узор. Само здание будет расположено на участке так, чтобы создавать разный эффект в зависимости от точки обзора", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что новая пятиэтажная поликлиника общей площадью около 7,7 тысячи квадратных метров будет возведена по адресу улица Героя России Соломатина, владения 9А/1 и 9А/2. Здание будет разделено на детское и взрослое отделения, на третьем этаже которого разместится отделение функциональной диагностики. Спецпомещения поликлиники оформят по единому городскому стандарту.
Территорию вокруг здания обустроят зонами отдыха со скамейками и детской площадкой с прорезиненным покрытием.
Ранее сообщалось, что в Москве до конца 2021 года планируется возвести 16 объектов здравоохранения, а в трехлетнем плане в рамках Адресной инвестиционной программы запланировано строительство еще 64 объектов. В частности, власти намерены продолжить строительство объектов многопрофильной клинической больницы с родильным домом вблизи поселка Коммунарка.
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