Собянин: первый компонент вакцины уже получили 4 млн москвичей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса в Москве получили уже 4 миллиона человек. Об этом мэр рассказал в ходе заседания президиума городского правительства.

Градоначальник уточнил, что вторую прививку сделали свыше 2,2 миллиона человек.

Ранее стало известно, что 75% сотрудников столичных центров государственных услуг уже привились от COVID-19. Заместитель директора центров госуслуг Москвы, статс-секретарь Дан Петелько объяснил, что процедура необходима, поскольку работники напрямую контактируют с посетителями.

Согласно данным Оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявили 3 188 новых случаев коронавируса. 1 465 человек были госпитализированы, скончался 101 пациент.