В Москве выявили 3 188 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве за сутки выявили 3 188 новых случаев коронавируса. Выздоровели 7 968 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Число госпитализаций составило 1 465, на ИВЛ находятся 588 пациентов, еще 101 человек скончался. Число горожан, перенесших коронавирусную инфекцию, за весь период пандемии достигло 1 296 952 человек.
В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией важно проходить вакцинацию. Сделать прививку можно в столичных поликлиниках, парковых павильонах "Здоровая Москва", а также в некоторых общественных местах.
В России за последние сутки подтвердили 23 770 новых случаев коронавируса. Из них клинических проявлений не было в 2 511 (10,6%) случаях. Умерли от COVID-19 784 человека, а за весь период – 149 922 человека.
Всего в РФ зарегистрировано 6 006 536 случаев коронавирусной инфекции.
Москвичам показали пункт вакцинации в парке "Царицыно"
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