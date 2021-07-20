В Москве выявили 3 188 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за сутки выявили 3 188 новых случаев коронавируса. Выздоровели 7 968 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Число госпитализаций составило 1 465, на ИВЛ находятся 588 пациентов, еще 101 человек скончался. Число горожан, перенесших коронавирусную инфекцию, за весь период пандемии достигло 1 296 952 человек.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией важно проходить вакцинацию. Сделать прививку можно в столичных поликлиниках, парковых павильонах "Здоровая Москва", а также в некоторых общественных местах.

В России за последние сутки подтвердили 23 770 новых случаев коронавируса. Из них клинических проявлений не было в 2 511 (10,6%) случаях. Умерли от COVID-19 784 человека, а за весь период – 149 922 человека.

Всего в РФ зарегистрировано 6 006 536 случаев коронавирусной инфекции.

