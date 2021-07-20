В России выявили 23 770 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в России подтвердили 23 770 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Из них клинических проявлений не было в 2 511 (10,6%) случаях.

В Москве зафиксировали 3 188 новых случаев, в Московской области – 2 478, в Санкт-Петербурге – 1 934, в Нижегородской области – 527, в Свердловской области – 491, Красноярском крае – 490, в Воронежской области – 465, в Пермском крае – 405.

Всего в РФ зарегистрировано 6 006 536 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Алтай, Республике Татарстан, Москве, Орловской области, Республике Саха (Якутия).

За последние сутки из-за коронавируса умерли 784 человека. За весь период по России скончались 149 922 человека.

Также за минувшие 24 часа выздоровели 22 218 человек. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 5 382 213 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выступила с рекомендацией кормящим матерям проходить вакцинацию от коронавируса. Также эксперты ВОЗ порекомендовали включить беременных и детей в приоритетную группу для иммунизации от COVID-19. В организации отметили, что беременные женщины подвергаются более высокому риску тяжелого протекания болезни.