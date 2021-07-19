В Центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о спаде заболеваемости коронавирусом в Москве.

"В Москве спад идет заболеваемости устойчивый почти несколько дней", – уточнил специалист.

По словам Лисицына, аналогичная тенденция отмечается и в целом по стране. Он объяснил, что весенняя волна заболеваемости COVID-19 идет на спад.

За последние сутки в Москве подтвердили 4 007 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего по России зафиксировали 24 633 новых эпизода заболевания.

