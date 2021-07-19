В Москве выявлено 4 007 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки выявили 4 007 новых случаев коронавируса, госпитализировали 1 239 человек, на ИВЛ находятся 582 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В городе выздоровели еще 7 665 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 288 984", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что для победы над вирусом необходимо пройти вакцинацию. Это можно сделать в городских поликлиниках или в павильонах "Здоровая Москва", а также в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

В России за последние сутки выявили 24 633 новых случая коронавируса. Из них клинических проявлений не было в 2 868 (11,6%) случаях.