В России выявили 24 633 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 24 633 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Из них клинических проявлений не было в 2 868 (11,6%) случаях.

В Москве зафиксировали 4 007 новых случаев, в Московской области – 2 504, в Санкт-Петербурге – 1 938, в Нижегородской области – 531, в Красноярском крае – 492, в Воронежской и Свердловской областях – по 485.

Всего в РФ зарегистрировано 5 982 766 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Чувашия, Республике Саха (Якутия), Орловской области.

За последние сутки из-за коронавируса умерли 719 человек. За весь период по России скончались 149 138 человек.

Также за минувшие 24 часа выздоровели 18 764 человека. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 5 359 995 человек.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что вакцинация от COVID-19 обладает значительной эффективностью против тяжелых осложнений, коронавирусом заболели не более 2,5% привитых граждан. При этом большинство – в период формирования иммунитета.

